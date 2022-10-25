Томск, 25 октября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, недавно отметившая свой 100-летний юбилей, Татьяна Фёдоровна Кронцева обратилась к российским военным с призывом добить нацистскую гадину на территории бывшей УССР.

Знамя Победы над поверженным Рейхстагом

В своём письме российским солдатам, участвующим в специальной операции, лейтенант медицинской службы, техник-интендант 2-го ранга Красной Армии, призвала внуков и правнуков завершить уничтожение поднявших голову нацистов.

«Здравствуйте, мои дорогие Защитники! Меня зовут Татьяна Фёдоровна Кронцева. Мне 100 лет. Много это или мало? С одной стороны, много, потому что это целый век, а с другой мало, хочется еще пожить. Родом я из д. Аникино Томской области. Ну, как я могу молчать! Кровью обливается сердце за наших российских солдат, офицеров, медицинских работников, которые спасают и выхаживают раненых бойцов! Никогда бы не поверила, что в своей жизни вновь столкнусь с ужасами войны, увижу страдания людей и возродившийся фашизм. Россия снова спасает мир от этой чумы, в том числе и ценой человеческих жизней. Я знаю, насколько хрупкая наша жизнь, ибо много раз видела смерть и как легко она эту жизнь забирает.

Дорогие мои внуки и правнуки! Спасибо вам за вашу преданность Родине, чувство долга, отвагу и ваше большое сердце, за героизм и мужество. Вы снова, как ваши деды и прадеды, закрываете путь нацизму на нашей планете. Добейте эту гадину! Желаю вам только Победы. Очень верю в Вас и непобедимую Россию.

С уважением ветеран Второй мировой войны Т. Ф. Кронцева».

За свою службу в годы Второй мировой войны Татьяна Кронцева была награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За победу над Японией», «Г. К. Жукова».

Позднее, в мирное время, она была удостоена Ордена Знак Почета, медали «Ветеран труда», а также звания «Отличник здравоохранения».