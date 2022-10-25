Ижевск, 25 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день документ, подтверждающий, что все предприятия ЖКХ, соцобъекты и жилые дома готовы к зиме, досрочно получили Глазов, а также Алнашский, Граховский, Можгинский, Кизнерский, Киясовский и Шарканский районы. Остальные районы ведут работу с Ростехнадзором, сообщил руководитель минстроя Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Времени осталось немного. Срок — 15 ноября», — напомнил глава ведомства.

По его словам, общий показатель технической готовности республики к зиме составляет 100%. Для ликвидации возможных нарушений на системах жизнеобеспечения республики на предприятиях ЖКХ сформировано 380 аварийных бригад с общей численностью 1295 человек, подготовлено 540 единиц техники. Кроме того, сформирован аварийный запас ресурсов на сумму 3,9 млн рублей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в социальных сетях наблюдается небольшое количество жалоб на холод в квартирах.

«Обращений немного, но они есть. И людям не нужны отписки. Нужно реагировать максимально оперативно и каждый объект точечно отрабатывать», — призвал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к отопительному сезону была начата еще в летние месяцы, на эти цели было выделено 163,7 млн рублей. Позднее объем средств увеличили еще на 83,6 млн рублей, что позволило провести дополнительные работы на объектах тепло- и водоснабжения в республике.

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