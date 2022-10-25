Дортмунд, Германия, 25 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. 25 октября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» футбольный клуб «Боруссия» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Торган Азар, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Джованни Рейна, Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Эмре Джан, Юссуфа Мукоко.

«Манчестер Сити»: Штефан Ортега, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Рияд Марез, Филип Фоден, Хулиан Альварес, Эрлинг Холанд.

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Стефано Алассио.

После четырех туров «Боруссия» с двумя победами и пятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Манчестер Сити», набрав десять очков, располагается строчкой выше.