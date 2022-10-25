Лейпциг, Германия, 25 октября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. 25 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Дэвид Раум, Йошко Гвардиол, Амаду Айдара, Эмиль Форсберг, Доминик Шобослаи, Кристофер Нкунку, Ксавер Шлагер, Андре Силва.

«Реал»: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Начо, Антонио Рюдигер, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.