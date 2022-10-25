Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 25 октября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Баня-Луке около 30 000 человек вышли на митинг в защиту Республики Сербской. Об этом 25 октября сообщил телеканал РТРС.

Rade Nagraisalovic (Tonka) Баня-Лука

Митинг под названием «Отечество зовет» организовал «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) и их коалиционные партнеры для того, чтобы поднять голос против поствыборных манипуляций с участием ЦИК Боснии и Герцеговины.

Во время митинга была зачитана декларация «Большого народного собрания Республики Сербской», в которой говорится, что сербский народ выступает против создания «антидейтонской и антиконституционной БиГ в интересах одних лишь бошняков».

«Республику Сербскую учредил народ 9 января 1992 года и защитил ее с помощью армии Республики Сербской. Мы ее защищали все 27 лет мира. Верните нам конституцию БиГ, чтобы нам не пришлось покинуть это государство», — говорится в декларации.

Напомним, что на выборах президента Республики Сербской 2 октября победил кандидат от СНСД Милорад Додик. Оппозиционный кандидат Елена Тривич оспаривает победу Додика. ЦИК БиГ начал пересчет голосов до того, как были обнародованы окончательные результаты их первого подсчета.