Кемерово, , 21:03 — REGNUM В Кемеровской области запущена программа «Чистый уголь — зелёный Кузбасс». Об этом 25 октября сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чистый уголь — зелёный Кузбасс» — это первая в России комплексная научно-техническая программа, получившая поддержку на федеральном уровне, — уточнил Цивилёв. — Это программа полного инновационного цикла, то есть включающая в себя взаимодействие научного сообщества, разработчиков и заказчиков. Необходимо, чтобы разработки точно соответствовали потребностям промышленников, чтобы они могли развивать производства, в том числе импортозамещающие, и, как следствие, — экономику региона и страны».

Он подчеркнул, что экономика Кузбасса «устойчива к внешним вызовам во многом благодаря угольной сфере, но развивать её и снижать её влияние на экологию — в наших силах, бюджет на это есть».

Работу по программе будут вести 16 вузов и НИИ России. На кузбасских предприятиях планируется внедрить 34 инновационные разработки — для достижения высокого уровня импортозамещения продуктов и технологий в горнодобывающей отрасли.