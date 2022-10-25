София, , 20:59 — REGNUM Правительство Болгарии отказалось повышать заработную плату сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) страны, несмотря на волну протестов медиков, захлестнувшую десятки болгарских регионов. Об этом 25 октября сообщает БНР.

Болгария PavelD

По словам министра здравоохранения Болгарии Асена Меджидиева, на сегодняшний день в государственном бюджете не предусмотрены дополнительные расходы на обеспечение дополнительных выплат для СЭС.

«Безусловно, необходимые средства будут найдены, но это произойдет не ранее чем в январе будущего года», — отметил министр.

Напомним, ранее более 10 тысяч медиков СЭС провели сотни акций протеста по всей стране, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда и выделения новых льгот.