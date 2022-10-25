Власти Болгарии отказались повышать зарплату работникам санэпидслужбы
София, 25 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Правительство Болгарии отказалось повышать заработную плату сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) страны, несмотря на волну протестов медиков, захлестнувшую десятки болгарских регионов. Об этом 25 октября сообщает БНР.
По словам министра здравоохранения Болгарии Асена Меджидиева, на сегодняшний день в государственном бюджете не предусмотрены дополнительные расходы на обеспечение дополнительных выплат для СЭС.
«Безусловно, необходимые средства будут найдены, но это произойдет не ранее чем в январе будущего года», — отметил министр.
Напомним, ранее более 10 тысяч медиков СЭС провели сотни акций протеста по всей стране, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда и выделения новых льгот.