Тегеран, , 21:01 — REGNUM Двое сотрудников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были расстреляны неизвестными юго-востоке Ирана, сообщает 25 октября региональный штаб КСИР.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

«Несколько минут назад полковник Мехди Моллашахи и сотрудник Джавад Кейха, служащие подразделения «Салман» Корпуса стражей исламской революции провинции Систан и Белуджистан, скончались в результате обстрела неизвестными лицами на площади Парастар города Захедан», — цитирует представителя штаба агентство Tasnim.

На данный момент известно, что погибшие сотрудники КСИР возвращались домой со службы, когда из автомобиля по ним открыли огонь из автомата.

Иранские силовики проводят следствие.

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