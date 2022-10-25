Тегеран, 25 октября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Двое сотрудников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были расстреляны неизвестными юго-востоке Ирана, сообщает 25 октября региональный штаб КСИР.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

«Несколько минут назад полковник Мехди Моллашахи и сотрудник Джавад Кейха, служащие подразделения «Салман» Корпуса стражей исламской революции провинции Систан и Белуджистан, скончались в результате обстрела неизвестными лицами на площади Парастар города Захедан», — цитирует представителя штаба агентство Tasnim.

На данный момент известно, что погибшие сотрудники КСИР возвращались домой со службы, когда из автомобиля по ним открыли огонь из автомата.

Иранские силовики проводят следствие.