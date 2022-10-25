Ростов-на-Дону, , 20:56 — REGNUM На месте старой воздушной гавани Ростова-на-Дону появится территория комплексного развития. Проект носит название «Аэропорт». Об этом 25 октября в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев.

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В правительстве Ростовской области был поднят вопрос её обеспечения территории воздушной гавани, закрытой в декабре 2017 года, необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Часть объектов уже находится в стадии строительства.

Что касается дорог и развязок, то, по оценке донского минтранса, для создания полноценной территории комплексного развития понадобится построить и реконструировать 20 дорог и шесть развязок.

«Только на их проектирование потребуется свыше 200 млн рублей. Первые 70 млн направим на подготовку проектной документации уже в следующем году. А всего, по предварительной оценке, на создание необходимой инфраструктуры потребуется не менее [20 млрд] рублей», — уточнил Голубев.

До 1 декабря 2022 года будет разработать дорожная карта по подготовке реализации проекта «Аэропорт».