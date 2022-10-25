Кемерово, , 20:56 — REGNUM В Кемеровской области 70 молодых предпринимателей стали победителями конкурсного отбора и получат финансирование. Всего на получение грантов претендовали 77 бизнесменов, сообщили в правительстве региона.

Малый бизнес Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Несмотря на внешние ограничения, наша экономика устойчиво развивается, бюджет позволяет выполнять все социальные обязательства, так что предприниматели могут быть уверены в своем будущем и рассчитывать на поддержку правительства Кузбасса», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Общая сумма выигранных кузбасскими предпринимателями грантов в 2022 году — более 30 млн рублей, 29 млн из которых — средства федерального бюджета.

Отмечается, что выделенные деньги нельзя направить на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты, а также процентов по займам и кредитам.