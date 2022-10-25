Москва, 25 октября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Российский актёр и депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов выступил с критикой отечественных театров, отметив, что люди «с ужасом бегут со спектаклей». Соответствующее заявление он сделал на XXIV съезде Всемирного Русского Народного Собора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Певцов

«Люди пишут, что пошли на балет «Золушка» в Мариинку, но с ужасом убежали, потому что подобное нельзя показывать детям. Это страшно. Никакого отношения ни к «Золушке», ни к балету, ни к русскому искусству это не имеет», — сказал Певцов. Он также добавил, что на развитие культуры в стране следует выделять меньше средств, тогда она, вероятно, станет более духовной.

Ранее Дмитрий Певцов прокомментировал отъезд некоторых российских артистов за границу. По мнению актёра, таких людей не волнует судьба родины, поскольку они думают лишь о себе.