Нижний Новгород, 25 октября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали чиновника, курирующего оборот алкогольной продукции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По версии следствия, в течение восьми последних лет начальник одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования получал от представителя коммерческой фирмы взятки за сокрытие многочисленных нарушений в сфере производства и оптовой торговли спиртными напитками.

По предварительным данным, общий размер незаконного «вознаграждения», полученного чиновником за покровительство, превышает 800 тысяч рублей. Окончательная сумма будет установлена в ходе дальнейшего расследования.

Задержанному предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет и штраф до 12,8 млн рублей.