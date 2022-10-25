Красноярск, , 20:48 — REGNUM В Красноярска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя четырех микрофинансовых организаций. Он обвиняется мошенничестве, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

По данным следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года руководитель обществ с ограниченной ответственностью «МФО «Сберфонд», «Сберфонд», «МКК Сберзайм», «Сберзайм» похищал деньги граждан через созданные и функционирующие по принципу финансовой пирамиды организации. Для этого он создал ряд аффилированных организаций.

«Через открытые офисы в городах Красноярск, Горно-Алтайск, Новосибирск, Абакан, Бийск он привлекал граждан для участия в инвестировании денежных средств якобы на выгодных условиях и под высокие проценты, — уточнили в ведомстве. — Для придания видимости законной деятельности он заключал с ними договоры получения займа под проценты, в отдельных случаях производил выплату денежных средств за счёт взносов, поступивших от вновь обратившихся в организации».

От его действий пострадали 317 человек. Их ущерб оценивается в 194 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.