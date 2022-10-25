Анкара, 25 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Турецкая компания Titra Teknoloji заканчивает разработку нового беспилотника-камикадзе Deli, сообщает 25 октября газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Новый барражирующий боеприпас впервые показали 25 октября на выставке вооружений SAHA Expo в Стамбуле.

По словам руководителя компании Давута Йылмаза, специалисты Titra Teknoloji завершают испытания нового БПЛА и планируют предоставить его военным до конца 2022 года.

Издание цитирует разработчиков нового дрона-камикадзе, которые утверждают, что Deli сможет действовать как при ручном управлении, так и в автономном режиме, противодействовать средствам РЭБ и переводиться в боевое положение за 15 минут.

По их словам, новый беспилотник способен развивать скорость до 180 км/ч, действовать на высотах до 3,5 тыс. м, и нести боезаряд массой в 3,1 кг.