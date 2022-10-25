Минск, , 21:34 — REGNUM Изменения в Конституцию Белоруссии, которые в теории должны были положить начало транзиту власти, на практике обернулись укреплением позиций президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 октября высказал политолог Олег Ковалёнок.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Лукашенко ничего не потерял в плане полномочий после изменения Конституции. Те косметические ограничения, которые были введены, нивелируются полной подчинённостью президенту других органов власти — правительства и парламента. При этом Лукашенко теперь может опираться на новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание, которое ему полностью лояльно и в которое не пропустят ни одного оппозиционера. Таким образом, властных инструментов в руках белорусского лидера стало ещё больше» Олег Ковалёнок

По мнению публициста, укрепление президентской власти в Белоруссии пойдёт на пользу республике. «Нынешнее непростое время требует от президента принятия ответственных решений, которые будут беспрекословно выполняться другими органами власти. Без этого Белоруссия может погрузиться в пучину войны и экономических невзгод. Сейчас объективно не время для демократизации республики. Другой вопрос, что закрученные в военное время гайки будут с большим трудом откручиваться назад в мирное время», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение. Текст размещён на сайте «Правовой форум Белоруссии». Общественное обсуждение проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно.