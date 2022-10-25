Эксперт: Изменения белорусской конституции укрепили власть Лукашенко
Минск, 25 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Изменения в Конституцию Белоруссии, которые в теории должны были положить начало транзиту власти, на практике обернулись укреплением позиций президента БелоруссииАлександра Лукашенко. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 25 октября высказал политологОлег Ковалёнок.
По мнению публициста, укрепление президентской власти в Белоруссии пойдёт на пользу республике. «Нынешнее непростое время требует от президента принятия ответственных решений, которые будут беспрекословно выполняться другими органами власти. Без этого Белоруссия может погрузиться в пучину войны и экономических невзгод. Сейчас объективно не время для демократизации республики. Другой вопрос, что закрученные в военное время гайки будут с большим трудом откручиваться назад в мирное время», — считает Ковалёнок.
Как сообщалоИА REGNUM, в Белоруссии законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение. Текст размещён на сайте «Правовой форум Белоруссии». Общественное обсуждение проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно.