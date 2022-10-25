Нижний Новгород, 25 октября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Нижегородской области по итогам 2022 года составит более 48 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и налогам регионального законодательного собрания.

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Доходы областной казны к концу года достигнут 255 млрд рублей, а расходы превысят 303 млрд рублей.

Также стало известно о том, что доходная часть нижегородского бюджета на 2023 год прогнозируются в объеме 240,6 млрд рублей. В то же время расходы должны будут составить 257,4 млрд рублей.

То есть дефицит региональной казны на будущий год пока что прогнозируется на уровне 16,8 млрд рублей.

При этом в проекте бюджета предусмотрены безвозмездные поступления в сумме 32,5 млрд рублей. В том числе 30,9 млрд рублей — из федерального бюджета и 1,6 млрд рублей — из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.