Нижний Новгород, 25 октября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Росмолодежь обещает предоставить Нижегородской области грант на развитие молодежной политики в размере 256,7 млн рублей в 2023 году, передаёт телеграм-канал «НОП — Молодежь и Система».

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Отметим, что это наибольший объем финансирования среди всех регионов России.

Также в топ-5 по объёму субсидий от Росмолодёжи на поддержку комплексного развития молодёжной политики вошли Липецкая область — 233 млн рублей, Тульская область — 229,5 млн рублей, Башкирия — 227,8 млн рублей и Псковская область — 195,3 млн рублей.