Москва, , 20:30 — REGNUM Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста, повреждённой в результате теракта в начале октября, должны быть завершены до 1 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, единственным исполнителем закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части моста, осуществляемых федеральным государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога», определено ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

Ранее правительство утвердило, что «Нижнеангарсктрансстрой» займется также и восстановлением автомобильной части Крымского моста.

Как следует из распоряжения, компания сможет привлекать к работам соисполнителей, но при условии, что не менее 50% работ она выполнит самостоятельно.

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Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего также загорелись семь цистерн следовавшего по мосту железнодорожного состава с топливом. Взрыв привёл к частичному обрушению двух автомобильных пролётов моста.