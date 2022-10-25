Новосибирск, , 20:25 — REGNUM В Новосибирской области экспериментально получены первые пучки электронов в линейном ускорителе — одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

На оборудовании для ускорителя «СКИФ» получили первые пучки электронов Правительство Новосибирской области

По словам директора Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павла Логачева, это самый первый и самый сложный этап в формировании пучка.

«Сегодня одна из самых важных контрольных точек создания СКИФа — рождение пучка, и он соответствует всем параметрам, которые были заданы для данной установки, проверка на соответствие — выдержана, — прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. — Очень важно, что все необходимое уникальное, сверхточное оборудование создано нашими учеными, и оно полностью соответствует всем заданным характеристикам».

Отмечается, что в дальнейшем это позволит запустить сам СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства. Полученные технологии будут применяться в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике и военно-промышленном комплексе.