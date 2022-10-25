Новосибирск, 25 октября 2022, 20:25 — REGNUM В Новосибирской области экспериментально получены первые пучки электронов в линейном ускорителе — одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

На оборудовании для ускорителя «СКИФ» получили первые пучки электронов
На оборудовании для ускорителя «СКИФ» получили первые пучки электронов
Правительство Новосибирской области

По словам директора Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павла Логачева, это самый первый и самый сложный этап в формировании пучка.

«Сегодня одна из самых важных контрольных точек создания СКИФа — рождение пучка, и он соответствует всем параметрам, которые были заданы для данной установки, проверка на соответствие — выдержана, — прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. — Очень важно, что все необходимое уникальное, сверхточное оборудование создано нашими учеными, и оно полностью соответствует всем заданным характеристикам».

Отмечается, что в дальнейшем это позволит запустить сам СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства. Полученные технологии будут применяться в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике и военно-промышленном комплексе.