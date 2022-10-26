26 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 09:22 — REGNUM Трое мобилизованных жителей Ставрополья узаконили свои отношения с избранницами в день отбытия на службу в Вооруженные силы России.

В торжественной обстановке на сцене молодожены получили свидетельства о браке и под громкое «горько» поздравили друг друга поцелуем.

Семья провожает добровольца на защиту Родины Александр Погожев © ИА REGNUM

Вещи мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM Вещи мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Торжественное построение Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Владимир Козлов, глава Изобильненского городского округа Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодожены Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодожены Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодожены Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодожены Александр Погожев © ИА REGNUM

Владимир Козлов поздравляет молодоженов Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодожены Александр Погожев © ИА REGNUM

С тем, кто сегодня женился, на фронт отправился многодетный отец. У мужчины трое детей. Чтобы их защитить, он самостоятельно изъявил желание отправиться в Донбасс и написал заявление в военкомат. Супруга тоже написала заявление, что она не против.

«Идём защищать Родину и красавицу жену с детьми. А что, дома отсиживаться или косить?» — говорит многодетный отец.

Многодетная семья Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я желаю здоровья и мужу, и всем мужчинам, кто призывается. Мы вас всех любим, всех ждем. Всего вам хорошего», — пожелала его супруга всем мобилизованным и добровольцам.

Сын и мать Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Администрация городского округа пообещала заботиться о семье, пока мужчина будет на фронте.

«Мы собрали необходимые вещи. К каждому — индивидуальный подход по сборам, но если с размером где-то не подойдет, то ребята будут меняться. Такая путаница не исключается. Если и это не поможет, то будем довозить», — говорит Владимир Козлов, глава Изобильненского городского округа.

Военком раздает носки, которые приобрела для защитников пенсионерка из Изобильного Александр Погожев © ИА REGNUM

Военком раздает носки, которые приобрела для защитников пенсионерка из Изобильного Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Священнослужитель говорит напутственные слова Александр Погожев © ИА REGNUM

Священнослужитель раздает мужчинам иконки и молитву Псалом 90 Александр Погожев © ИА REGNUM

Священнослужитель раздает мужчинам иконки и молитву Псалом 90 Александр Погожев © ИА REGNUM

Священнослужитель раздает мужчинам иконки и молитву Псалом 90 Александр Погожев © ИА REGNUM

Девочка провожает мобилизованных мужчин Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Всего в этот день около 90 добровольцев и мобилизованных мужчин Изобильненского и Труновского округов Ставропольского края отправились на боевое слаживание. Перед этим они прошли медкомиссию, ограничений не имеют. Мужчины обладают необходимыми знаниями и опытом, которые пригодятся в борьбе с агрессией противника.

Медкомиссия перед отправкой на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Максим Братусин и Андрей Алексеев — троюродные братья. Максим служил в рядах Российской армии в 2010–2011 годах в должности механика-водителя. Андрей с 2019 года по 2020 год был водителем. Оба — рядовые, хотят служить вместе.

Максим Братусин и Андрей Алексеев, троюродные братья Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пришла повестка, значит настало время защитить Родину. Есть небольшое волнение, но самое главное ничего не бояться. Потом брату пришла повестка. Жена плачет, мама само собой тоже плачет. Отец и я нормально переживаем. Вызвали, значит надо, всё», — говорит Максим.

Максим Братусин Александр Погожев © ИА REGNUM

Андрей Алексеев Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мои отнеслись также. Мама плачет. Отец участвовал в боевых действиях, он не против. Немножко страшно, но унывать не надо, надо быть на позитиве и вернуться живыми», — говорит Андрей.

Отправка мобилизованных на службу Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку Александр Погожев © ИА REGNUM