Нижневартовск, Югра, 25 октября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) женщину инвалида-колясочника с 25-летним стажем не обеспечивают медицинскими изделиями и паллиативной помощью. Об этом она написала в группе «Типичный Нижневартовск».

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«Два года назад примерно у меня обнаружили опухоль на позвоночнике, это не метастаз, а следствие от множественных грыж и она своими «щупальцами " нарушает нервные окончания позвоночника. Операция была бы для меня, наверное, смертельной, доктора онкологи отправили домой, выживай как хочешь. Видимо, они сделали все, что могли», — отметила женщина.

Затем, по её словам, она четыре месяца оформляла паллиативную помощь. Но на весь город Нижневартовск только два человека обслуживают таких больных на дому — врач и фельдшер.

«Сейчас мне нужно: электроподъемник и электроколяска, фалеи, катетеры, мочеприёмники. Но я выпрашиваю, как будто из их кармана, и не могу дождаться. Одно выпрошу, другое не дают. Они просто экономят на таких больных? А нам, что делать? Нам и так тяжело и ещё тут нам создают проблемы, таким безнадёжным больным. Почему они борются со мной, а не с моими болезнями?», — спрашивает автор поста.

Проблемами женщины заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки, а также принимаемых мерах по восстановлению прав женщины-инвалида, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Также свою проверку инициировала прокуратура ХМАО.

«Надзорными мероприятиями будет дана оценка достаточности оказания медицинской помощи, своевременности и полноты обеспечения техническими средствами реабилитации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.