Новосибирск, 25 октября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области 25 октября состоялась торжественная церемония запуска новой производственной линии для безалкогольных напитков на одном из заводов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Линия по производству безалкогольных напитков

«Отрасль производства безалкогольных напитков и питьевой воды в нашей области является одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса, — отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — По производству воды и напитков Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и третье место в стране. За январь–август этого года производство безалкогольных напитков в Новосибирской области значительно выросло и составило 126% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, произведено почти 25 миллионов декалитров».

По официальным данным, новая линия по производству безалкогольных напитков увеличит мощность завода более чем на 30%. Производительность современной ПЭТ линии — до 16 тысяч бутылок в час, стоимость — более 300 млн рублей.