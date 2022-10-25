Москва, 25 октября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Популярный певец ЮрКисс (Юрий Киселев) сообщил о готовности воевать за Россию в зоне спецоперации. Его слова приводит портал «Слово и Дело».

Василий Иванов ИА REGNUM ЮрКисс

«На фронте должны быть те люди, которые подготовлены к этому. Лично я готов ехать на фронт и бегать от этого не собираюсь», — сказал ЮрКисс. В то же время музыкант добавил, что не осуждает уехавших из России артистов, однако уточнил, что подобным поступком они показывают свое истинное лицо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, театральный актер Геннадий Ершов отправился на спецоперацию. Отмечается, что артист был призван как десантник.