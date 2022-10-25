Южноуральск, Челябинская область, , 20:04 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области восстановлено холодное водоснабжение, которое ранее было прервано из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщили журналистам в администрации городского округа.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подача воды была возобновлена в 20:10 по местному времени. «В течение двух часов водоснабжение будет подключено в полном объёме во всём городе», — отметили в мэрии.

Централизованное водоснабжение прервалось утром 24 октября. Причиной стало замыкание кабеля, который питает насосную станцию водозабора. Для населения был организован подвоз воды.