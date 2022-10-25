Лондон, , 20:01 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе во вторник, 25 октября, возобновила рост и по итогам торгов закрепилась выше отметки в $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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К закрытию торгов стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1029,7 за тысячу кубометров, что на 1,4% выше расчётной цены предыдущего дня — $1015,2 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов цена на газ снижалась на более чем на 7% и на минимуме достигала $942 за тысячу кубометров.

Напомним, накануне биржевая цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с середины июня 2022 года.