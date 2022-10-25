Сторонники «Единой России» помогут людям с нарушением слуха
Москва, 25 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. При содействии Центрального совета Сторонников, заместителя Секретаря Генсовета «Единой России» Дарьи Лантратовой состоялось подписание Меморандума между ВГТРК и Всероссийским обществом глухих.
В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, председатель Центрального совета Сторонников Ольга Занко, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.
21 и 24 февраля 2022 года Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, которое транслировалось по федеральным телеканалам. Обращение не сопровождалось субтитрами и переводом на жестовый язык, и инвалиды по слуху оказались в информационном вакууме, поскольку не смогли получить важное сообщение оперативно и своевременно. С этим вопросом Всероссийское общество глухих обратилось в Центральный совет сторонников.
Он рассказал, что партия «Единая Россия» с первых дней проведения специальной военной операции оказывает помощь местным жителям и помогает в том числе и инвалидам.
Первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов рассказал, что ВГТРК — крупнейший производитель медиаконтента в мире. В день телекомпания производит 448 часов медиаконтента.
В свою очередь, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов поблагодарил партию и сторонников «Единой России» за оперативную помощь в решении актуальных вопросов
Напомним, в России более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона — дети, из них около 150 тысяч глухих и слабослышащих людей. Глухие имеют серьезные нарушения слуха в обоих ушах в результате приобретенной или врожденной потери слуха. Для таких людей важен для общения жестовый язык.
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) — самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. ВОГ было образовано 25 сентября 1926 года.