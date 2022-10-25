Новосибирск, 25 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд избрал меру пресечения главе Сузунского района Лилии Некрасовой. В СИЗО она пробудет до 23 декабря. Это следует из сообщения Центрального районного суда Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Постановлением от 25 октября 2022 года в отношении обвиняемой Некрасовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 23 декабря 2022 года», — говорится в сообщении суда.

Её супруг отправлен в СИЗО на тот же срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Некрасову и её супруга после обыска в доме доставили в СКР. Было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Её подозревают в том, что она трудоустроила супруга в одно из муниципальных учреждений, но работу он не выполнял, а зарплату получал.

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