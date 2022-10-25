Вашингтон, 25 октября 2022, 20:31 — REGNUM Финальный эпизод сериала «Дом дракона» посмотрели более 9 млн человек на HBO. Об этом сообщило издание Deadline.

Сериал «Дом дракона»
Сериал «Дом дракона»
Кадр из тизера

Предыдущим рекордом платформы был финал «Игры престолов», который посмотрели 19,8 млн раз за сутки в 2019 году. В среднем каждую серию «Дома дракона» посмотрели 29 млн человек.

Напомним, премьера «Дома дракона» состоялась 21 августа 2022 года, сразу после премьеры HBO объявил, что продлевает сериал на второй сезон. В основу шоу легла книга Джорджа Мартина под названием «Пламя и кровь».

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