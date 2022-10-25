Вашингтон, 25 октября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Финальный эпизод сериала «Дом дракона» посмотрели более 9 млн человек на HBO. Об этом сообщило издание Deadline.

Кадр из тизера Сериал «Дом дракона»

Предыдущим рекордом платформы был финал «Игры престолов», который посмотрели 19,8 млн раз за сутки в 2019 году. В среднем каждую серию «Дома дракона» посмотрели 29 млн человек.

Напомним, премьера «Дома дракона» состоялась 21 августа 2022 года, сразу после премьеры HBO объявил, что продлевает сериал на второй сезон. В основу шоу легла книга Джорджа Мартина под названием «Пламя и кровь».