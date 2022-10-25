Андрей Маленький, 25 октября 2022, 21:05 — REGNUM К обидному разговору никто не был готов: ни первый замминистра спорта Российской Федерации А. Кадыров, ни зампредседателя Счетной палаты Г. Изотова, ни председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Д. Свищев. Все они в хорошем настроении пришли на заседание комитета по бюджету и налогам, пришли побеждать, но оказались в крупном проигрыше. По своей вине: видео с заседания комитета никаких сомнений в этом не оставило. И ладно бы это была только их личная неудача, которую при правильных выводах «надо благодарно принимать». Все курируемые ими спортивно-физкультурные управленцы страны оказалась в подвешенном состоянии — решение о бюджетном финансировании отрасли на предстоящую трехлетку зависло, и зависло капитально. Могут померкнуть надежды на то, что дадут на подготовку новых кадров и повышение квалификации специалистов в сфере физкультуры и спорта по 190 млн рублей ежегодно, что под вопросом окажется проект «Земский тренер», проект «Социальная сельская инфраструктура», а также реконструкция Международного центра спортивной борьбы в Уфе в размере 1 млрд 593 млн рублей и др. А надежды были капитальные. На заседании комитета по физкультуре и спорту Госдумы, предшествующим заседанию бюджетному комитету, всерьез мечтали, что удастся отщипнуть от «триллионов рублей, которые идут на медицину». Дескать, если бы больше тратить на физкультуру и спорт населения, то потребность в медуслугах была бы значительно меньшей. Думаете, были приведены хотя бы какие-либо доказательства этого, цифры, факты, статистика? Нет, конечно. Но — всё по порядку.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент)
Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент)

Дело было так. На заседании комитета по бюджету обсуждались параметры бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Она «написана» до 2030 года. Первый замминистра без тени сомнения сообщил, что добьются:

— увеличения доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу соответствующих Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы до 50% — к 2030 году;

— вхождения олимпийской сборной команды Российской Федерации в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете — к 2030 году;

— увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%, и тоже к 2030 году.

Добиваться планируют по-спортивному четко. По первому показателю (доля российских спортсменов в восьмёрке лучших…) — ежегодно с 2022 по 2025 годы ритм должен составлять ровно полпроцента: с нынешних 45% до 47,5% в 2025 году. Второй показатель будет ежегодно прирастать побольше, по полтора процента, с 44% до 48,5%. Место олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете в 2022 году будет пятым, хотя и нулевым в 2023–2025 гг. Что же касается людей, то «доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», уже сегодня составляет 45,2 процента. Хотите верьте, хотите — проверьте. Эти проценты вырастут до 57,0 в 2025 году, а уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями — с 58,0% до 64,0%. Надежды на то, что именно в Счетной палате обратят внимание, не осталось. Зампред Счетной палаты сообщила, что есть пожелания по программе, но в целом представленный проект государственной программы сбалансирован по целям, задачам, показателям и ресурсам. Председатель профильного комитета Госдумы тоже рассказал о тесной работе с Минспорта и очень попросил комитет по бюджету поддержать изменение правительственных параметров финансирования госпрограммы в сторону увеличения — ко второму чтению. Всё, дело сделано, но тут слово взял А. Макаров.

Андрей Макаров
Андрей Макаров
Государственная дума

Для председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы, как он выразился в одном из интервью, это уже 31-й бюджет, но такого тяжелого, как этот, даже предположить не мог. Сейчас же он начал мягко: «Вы все спортсмены, а я — дилетант. Не буду рассказывать о том, как изменилась ситуация — вы сами об этом говорили. Возможности выехать на серьёзные соревнования в значительной степени утрачены. Для того, чтобы восстановить контакты, понадобятся не месяцы, а годы. А главное — деньги. Много денег. Потому что даже билеты на самолёт стоят совершенно других денег. Вероятность приезда к нам в гости спортсменов высокого уровня тоже стала минимальной».

Присутствующие приободрились после таких слов. Значит, профессионалы убедят дилетантов в своей исключительной значимости и цели об увеличении финансирования будут достигнуты. Но вдруг Макаров стал в настоящую борцовскую стойку: как же так, дорогие товарищи, цели госпрограммы, обозначенные ведомством, запланированы до 2030 года, но бюджет-то определяется на ближайшие три года. И в этот период вы сохраняете задачи, связанные с чемпионатами мира, чемпионатами Европы и др. На первом месте, после которых — Олимпиада, на которой Минспорт планирует войти в тройку лидеров. К 2030 году. То же, что касается задач увеличения числа граждан, систематически занимающихся физкультурой, то даже к 2030 году эти задачи оказываются в конце списка, на третьем месте и и не достигают 70-процентного охвата. Именно это — вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом, массовый спорт, детский спорт должны быть на первом месте. Госпрограмма — это программа действий, восклицал Макаров. А не ярмарка тщеславия!

Надо отдать должное комитету Макарова: в сводном заключении, которое тот направил депутатам перед первым чтением бюджета, так и прописано: госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» нуждается в полной переработке целей, показателей и мероприятий. Отдельные цели госпрограммы не отвечают текущим условиям и новым задачам, в частности: цель «Вхождение олимпийской сборной команды Российской Федерации в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете к 2030 году» не отражает приоритетов развития физической культуры и спорта на ближайшую перспективу. В госпрограмме отсутствует какая-либо детализация, как будет достигнута цель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спорта, до 70% к 2030 году». Вместо этого в программе первые три показателя оценивают по годам места российских спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы и места олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх, на чём сконцентрированы также имеющиеся мероприятия. По мнению комитета, в программе должен быть детально описан комплекс мер по развитию массового и детско-юношеского спорта, обеспечивающий достижение поставленной цели по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В отношении спорта высших достижений госпрограмма должна содержать, в первую очередь, меры по поддержке российских спортсменов в связи со снижением их доходов и проведение соревнований, которые позволят компенсировать российским спортсменам утраченную соревновательную практику.

Александр Дейнека. Физкультурники. 1934
Александр Дейнека. Физкультурники. 1934

Накануне в комитет поступило письмо Министерства спорта Российской Федерации, в котором ведомство «согласилось с замечаниями, высказанными на заседании комитета при обсуждении государственной программы. Министерство указало, что будет произведена корректировка показателей и ключевых задач госпрограммы, при ее доработке приоритетом госпрограммы станет развитие массового спорта, а также поддержка тренеров и спортсменов в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, вне зависимости от решений международных организаций». Посмотрим.

С точностью до запятой повторился сценарий и при обсуждении в комитете госпрограммы «Реализация национальной государственной политики». Докладчиком была заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей А. Ямкова. Было гладко, но тут опять оживился Макаров. «Я, может, что-то не понимаю, — начал как и в ситуации с госпрограммой по физкультуре и спорту, — но вы мне объясните. Я читаю ваши показатели. Итак, строка: «Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам. В общей численности граждан России». Указан процент. Как я понимаю, доля таких граждан должна увеличиваться. А у вас она уменьшается. Начинается с цифры 87,2%, а в результате исполнения программы становится 75,2%… У вас бюджет всей программы — 2,9 млрд рублей. Из них 900 млн рублей — это вам на зарплату… Дальше я читаю: «Доля граждан, отмечающих в отношении себя отсутствие дискриминации по признаку национальности». И понимаю, что доля таких людей тоже должна расти… Сейчас она составляет 93,4%. А в результате вашей деятельности к 2025 году она снизится до 70%. Можно понять: из каких соображений? Вы мне объясните, может, я пойму, что я дурак?». «У нас есть требование: приведение значение показателей к фактическим, — попыталась объяснить Ямкова. — В итоге 2021 года мы сильно просели…». Макаров подытожил: «В результате вашей программы количество людей, которые не чувствуют себя ущемлёнными, которые не испытывают никакой ненависти, должно увеличиться! А оно у вас снижается… Тогда зачем нужна госпрограмма, в результате которой показатели падают?».

Степан Карпов. Дружба народов (фрагмент). 1924
Степан Карпов. Дружба народов (фрагмент). 1924

Эти же выводы были изложены в сводном заключении комитета, адресованного Государственной думе, но раскритикованное ведомство так ничего комитету и не сообщило по итогам заседания. К сожалению, в сеть Интернет не выложена большая часть видео заседаний комитета Государственной думы по бюджету и налогам по обсуждению госпрограмм, в том числе «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования». Будем анализировать ситуацию по другим открытым и достоверным источникам. Пока же ясно, что основной тренд соответствует тому, как он сложился в предшествующие годы. Так, по итогам 2021 года в 45 госпрограммах пятая часть намеченных результатов не достигнута. В абсолютных цифрах — это 458. Еще 348 показателей, как пишет Минэкономразвития, сложились с отрицательной динамикой фактических значений показателей относительно 2020 года. По ряду госпрограмм фактические значения показателей значительно превышают плановые, что свидетельствует о занижении ответственными исполнителями прогнозных оценок их значений, что также отмечено Минэкономразвития России (фактические значения ряда показателей по итогам реализации в 2021 году превышают плановые значения аналогичных показателей на 2022–2024 годы). Паспорт программы «Развитие здравоохранения» на период до 2030 года составлен с амбициозными словесными целями, но показатели рассчитаны только до 2024 года, и то частью с прочерками.

Завтра, 26 октября, состоится первое чтение законопроекта, хотя ясно, что основная работа в формате 24/7 развернется при подготовке ко второму чтению. В ней наверняка будут участвовать и депутаты-члены фракции КПРФ и фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», но голосовать «за» закон они не будут. Расскажем.