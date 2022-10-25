25 октября 2022 | Время чтения 9 мин

Андрей Маленький, , 21:05 — REGNUM К обидному разговору никто не был готов: ни первый замминистра спорта Российской Федерации А. Кадыров, ни зампредседателя Счетной палаты Г. Изотова, ни председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Д. Свищев. Все они в хорошем настроении пришли на заседание комитета по бюджету и налогам, пришли побеждать, но оказались в крупном проигрыше. По своей вине: видео с заседания комитета никаких сомнений в этом не оставило. И ладно бы это была только их личная неудача, которую при правильных выводах «надо благодарно принимать». Все курируемые ими спортивно-физкультурные управленцы страны оказалась в подвешенном состоянии — решение о бюджетном финансировании отрасли на предстоящую трехлетку зависло, и зависло капитально. Могут померкнуть надежды на то, что дадут на подготовку новых кадров и повышение квалификации специалистов в сфере физкультуры и спорта по 190 млн рублей ежегодно, что под вопросом окажется проект «Земский тренер», проект «Социальная сельская инфраструктура», а также реконструкция Международного центра спортивной борьбы в Уфе в размере 1 млрд 593 млн рублей и др. А надежды были капитальные. На заседании комитета по физкультуре и спорту Госдумы, предшествующим заседанию бюджетному комитету, всерьез мечтали, что удастся отщипнуть от «триллионов рублей, которые идут на медицину». Дескать, если бы больше тратить на физкультуру и спорт населения, то потребность в медуслугах была бы значительно меньшей. Думаете, были приведены хотя бы какие-либо доказательства этого, цифры, факты, статистика? Нет, конечно. Но — всё по порядку.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент)

Дело было так. На заседании комитета по бюджету обсуждались параметры бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Она «написана» до 2030 года. Первый замминистра без тени сомнения сообщил, что добьются:

— увеличения доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу соответствующих Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы до 50% — к 2030 году;

— вхождения олимпийской сборной команды Российской Федерации в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете — к 2030 году;

— увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%, и тоже к 2030 году.

Добиваться планируют по-спортивному четко. По первому показателю (доля российских спортсменов в восьмёрке лучших…) — ежегодно с 2022 по 2025 годы ритм должен составлять ровно полпроцента: с нынешних 45% до 47,5% в 2025 году. Второй показатель будет ежегодно прирастать побольше, по полтора процента, с 44% до 48,5%. Место олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете в 2022 году будет пятым, хотя и нулевым в 2023–2025 гг. Что же касается людей, то «доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», уже сегодня составляет 45,2 процента. Хотите верьте, хотите — проверьте. Эти проценты вырастут до 57,0 в 2025 году, а уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями — с 58,0% до 64,0%. Надежды на то, что именно в Счетной палате обратят внимание, не осталось. Зампред Счетной палаты сообщила, что есть пожелания по программе, но в целом представленный проект государственной программы сбалансирован по целям, задачам, показателям и ресурсам. Председатель профильного комитета Госдумы тоже рассказал о тесной работе с Минспорта и очень попросил комитет по бюджету поддержать изменение правительственных параметров финансирования госпрограммы в сторону увеличения — ко второму чтению. Всё, дело сделано, но тут слово взял А. Макаров.

Андрей Макаров Государственная дума

Для председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы, как он выразился в одном из интервью, это уже 31-й бюджет, но такого тяжелого, как этот, даже предположить не мог. Сейчас же он начал мягко: «Вы все спортсмены, а я — дилетант. Не буду рассказывать о том, как изменилась ситуация — вы сами об этом говорили. Возможности выехать на серьёзные соревнования в значительной степени утрачены. Для того, чтобы восстановить контакты, понадобятся не месяцы, а годы. А главное — деньги. Много денег. Потому что даже билеты на самолёт стоят совершенно других денег. Вероятность приезда к нам в гости спортсменов высокого уровня тоже стала минимальной».

Присутствующие приободрились после таких слов. Значит, профессионалы убедят дилетантов в своей исключительной значимости и цели об увеличении финансирования будут достигнуты. Но вдруг Макаров стал в настоящую борцовскую стойку: как же так, дорогие товарищи, цели госпрограммы, обозначенные ведомством, запланированы до 2030 года, но бюджет-то определяется на ближайшие три года. И в этот период вы сохраняете задачи, связанные с чемпионатами мира, чемпионатами Европы и др. На первом месте, после которых — Олимпиада, на которой Минспорт планирует войти в тройку лидеров. К 2030 году. То же, что касается задач увеличения числа граждан, систематически занимающихся физкультурой, то даже к 2030 году эти задачи оказываются в конце списка, на третьем месте и и не достигают 70-процентного охвата. Именно это — вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом, массовый спорт, детский спорт должны быть на первом месте. Госпрограмма — это программа действий, восклицал Макаров. А не ярмарка тщеславия!

Надо отдать должное комитету Макарова: в сводном заключении, которое тот направил депутатам перед первым чтением бюджета, так и прописано: госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» нуждается в полной переработке целей, показателей и мероприятий. Отдельные цели госпрограммы не отвечают текущим условиям и новым задачам, в частности: цель «Вхождение олимпийской сборной команды Российской Федерации в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете к 2030 году» не отражает приоритетов развития физической культуры и спорта на ближайшую перспективу. В госпрограмме отсутствует какая-либо детализация, как будет достигнута цель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спорта, до 70% к 2030 году». Вместо этого в программе первые три показателя оценивают по годам места российских спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы и места олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх, на чём сконцентрированы также имеющиеся мероприятия. По мнению комитета, в программе должен быть детально описан комплекс мер по развитию массового и детско-юношеского спорта, обеспечивающий достижение поставленной цели по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В отношении спорта высших достижений госпрограмма должна содержать, в первую очередь, меры по поддержке российских спортсменов в связи со снижением их доходов и проведение соревнований, которые позволят компенсировать российским спортсменам утраченную соревновательную практику.

Александр Дейнека. Физкультурники. 1934

Накануне в комитет поступило письмо Министерства спорта Российской Федерации, в котором ведомство «согласилось с замечаниями, высказанными на заседании комитета при обсуждении государственной программы. Министерство указало, что будет произведена корректировка показателей и ключевых задач госпрограммы, при ее доработке приоритетом госпрограммы станет развитие массового спорта, а также поддержка тренеров и спортсменов в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, вне зависимости от решений международных организаций». Посмотрим.

С точностью до запятой повторился сценарий и при обсуждении в комитете госпрограммы «Реализация национальной государственной политики». Докладчиком была заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей А. Ямкова. Было гладко, но тут опять оживился Макаров. «Я, может, что-то не понимаю, — начал как и в ситуации с госпрограммой по физкультуре и спорту, — но вы мне объясните. Я читаю ваши показатели. Итак, строка: «Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам. В общей численности граждан России». Указан процент. Как я понимаю, доля таких граждан должна увеличиваться. А у вас она уменьшается. Начинается с цифры 87,2%, а в результате исполнения программы становится 75,2%… У вас бюджет всей программы — 2,9 млрд рублей. Из них 900 млн рублей — это вам на зарплату… Дальше я читаю: «Доля граждан, отмечающих в отношении себя отсутствие дискриминации по признаку национальности». И понимаю, что доля таких людей тоже должна расти… Сейчас она составляет 93,4%. А в результате вашей деятельности к 2025 году она снизится до 70%. Можно понять: из каких соображений? Вы мне объясните, может, я пойму, что я дурак?». «У нас есть требование: приведение значение показателей к фактическим, — попыталась объяснить Ямкова. — В итоге 2021 года мы сильно просели…». Макаров подытожил: «В результате вашей программы количество людей, которые не чувствуют себя ущемлёнными, которые не испытывают никакой ненависти, должно увеличиться! А оно у вас снижается… Тогда зачем нужна госпрограмма, в результате которой показатели падают?».

Степан Карпов. Дружба народов (фрагмент). 1924

Эти же выводы были изложены в сводном заключении комитета, адресованного Государственной думе, но раскритикованное ведомство так ничего комитету и не сообщило по итогам заседания. К сожалению, в сеть Интернет не выложена большая часть видео заседаний комитета Государственной думы по бюджету и налогам по обсуждению госпрограмм, в том числе «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования». Будем анализировать ситуацию по другим открытым и достоверным источникам. Пока же ясно, что основной тренд соответствует тому, как он сложился в предшествующие годы. Так, по итогам 2021 года в 45 госпрограммах пятая часть намеченных результатов не достигнута. В абсолютных цифрах — это 458. Еще 348 показателей, как пишет Минэкономразвития, сложились с отрицательной динамикой фактических значений показателей относительно 2020 года. По ряду госпрограмм фактические значения показателей значительно превышают плановые, что свидетельствует о занижении ответственными исполнителями прогнозных оценок их значений, что также отмечено Минэкономразвития России (фактические значения ряда показателей по итогам реализации в 2021 году превышают плановые значения аналогичных показателей на 2022–2024 годы). Паспорт программы «Развитие здравоохранения» на период до 2030 года составлен с амбициозными словесными целями, но показатели рассчитаны только до 2024 года, и то частью с прочерками.

Завтра, 26 октября, состоится первое чтение законопроекта, хотя ясно, что основная работа в формате 24/7 развернется при подготовке ко второму чтению. В ней наверняка будут участвовать и депутаты-члены фракции КПРФ и фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», но голосовать «за» закон они не будут. Расскажем.