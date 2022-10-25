Москва, , 19:42 — REGNUM Москва расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию, в качестве ответа на недружественные действия ЕС и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает 25 октября пресс-служба МИД России.

МИД России Mid.ru

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года запрещён въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт, в частности, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Кроме этого, ограничительные меры распространены на отдельных депутатов ПАСЕ.

В МИД напомнили, что 6 октября Европейский союз принял очередные ограничительные меры в отношении России в связи с принятием в её состав ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей в качестве субъектов Федерации.

«Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН. При этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов», — подчеркнуто в комментарии.

В ведомстве также отметили, что ПАСЕ в рамках «крайне агрессивной линии» на заседании 13 октября одобрила очередную антироссийскую резолюцию, содержащую «неприемлемые призывы» к государствам Совета Европы.

«Это лишь подтверждает правильность принятого Россией в марте 2022 года решения покинуть утративший объективность Совет Европы, сознательно не замечавший ужасов, которые творит киевский режим последние восемь лет на Донбассе, обстреливая мирное население», — заключили в МИД.