Москва, 25 октября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Российский актер и модель Глеб Абросимов примет участие в съемках седьмого сезона испанского сериала «Элита». Об этом сообщил портал Elite Models.

Скриншот YouTube Кадр из пятого сезона сериала «Элита»

Детали сюжета и дата выхода нового сезона пока не раскрываются. Кого именно предстоит сыграть Абросимову в шоу также неизвестно.

Напомним, «Элита» рассказывает о жизни трёх подростов, которые попали на обучение в престижную школу в Испании, столкнувшись с множеством недоброжелателей. Премьера сериала состоялась на Netflix в 2018 году.