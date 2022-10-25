«Ассамблея народов России» укрепит межнациональное согласие в стране
Москва, 25 октября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» объявила о начале работы, а также о старте федеральной информационно-коммуникационной кампании «Народов много — Родина одна». Председателем Ассамблеи народов России избран Владимир Васильев — российский государственный и политический деятель, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации. О целях и планах Ассамблеи он рассказал в ходе пресс-конференции в Москве 25 октября 2022 года.
Также на пресс-конференции Владимир Васильев объявил о старте масштабного федерального информационно-коммуникационного проекта под названием «Народов много — Родина одна».
Главными целями проекта являются гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России. Среди задач — повышение этнографической грамотности населения России и осознания всего многообразия культуры нашей страны; популяризация государственных символов страны и объединение нации вокруг них; демонстрация общности, разнообразия и уникальных особенностей российского народа.
Представители Ассамблеи также объявили о проведении конкурса на соискание всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».
Премия учреждена в 2020 году с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.
Тожественная церемония награждения лауреатов Премии «Гордость нации — 2022», приуроченная ко Дню народного единства, состоится 1 ноября 2022 г. в Москве в Театре наций. Мероприятие реализуется при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.