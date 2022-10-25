Москва, 26 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Госдума на заседании 26 октября проведет первое чтение по проекту федерального бюджета на трехлетку, передает корреспондент ИА REGNUM. Перед депутатами с докладами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

ИА REGNUM Госдума и экономика

Согласно документу, доходы федерального бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, в 2024 году — 27,23 трлн рублей, в 2025 году — 27,97 трлн рублей.

Расходы в 2023 году устанавливаются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%. В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета предполагается использование средств Фонда национального благосостояния в объеме до 2,9 трлн рублей в 2023 году и до 1,3 трлн рублей в 2024 году.

На прогнозном горизонте в 2023 году ожидается снижение доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 27,69 трлн рублей в 2022 году до 26,13 трлн рублей в 2023 году (-5,6%) с последующим восстановлением тенденции к росту доходов федерального бюджета до 27,23 трлн рублей в 2024 году (+4,2%) и 27,979 трлн рублей в 2025 году (+2,7%) на фоне выхода российской экономики на траекторию роста

Бюджетам субъектов РФ будут предоставлены в 2023 году межбюджетные трансферты на общую сумму 3,207 трлн рублей, в 2024-м — 2,974 трлн рублей, в 2025-м — 2,556 трлн рублей.

На государственные программы в 2023 году предлагается выделить 20,64 трлн рублей, в 2024 году — 20,86 трлн рублей, в 2025 году — 20,29 трлн рублей.

Лучший бюджет в данной ситуации

Будущий федеральный бюджет будет дефицитным и формировался в условиях беспрецедентного в мировом масштабе санкционного давления. Вместе с тем в российском правительстве и Госдуме неоднократно подчеркивали, что все социальные обязательства получили необходимые объемы ресурсов. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что это лучший бюджет, который можно было бы сформировать в данной ситуации.

Ключевыми приоритетами кроме финансового обеспечения социальных обязательств будут технологическое развитие и расширение инфраструктуры, обеспечение безопасности России и боеготовности Вооруженных сил.

Так, по разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования в 2023 году составят 4,98 трлн рублей, в 2024 году — 4,64 трлн рублей и в 2025 году — 4,2 трлн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Национальная оборона» составит в 2023 году — 3,3%, в 2024 году — 2,9% и в 2025 году — 2,5%.

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2023 году составят 4,4 трлн рублей, в 2024 году — 4,33 трлн рублей, в 2025 году — 4,34 трлн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность составит в 2023 году — 2,9%, в 2024 году — 2,7% и в 2025 году — 2,5%.

В документе предусмотрены и средства на меры поддержки, которые необходимы для восстановления новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их интеграция также заявлена в качестве приоритетов. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что для жителей этих территорий будут доступны все меры социальной поддержки, которые существуют в России.

Принять нельзя отклонить

Среди представителей думских фракций на сегодняшний день не наблюдается единогласной поддержки проекта. В первом чтении документ не собираются поддерживать фракции КПРФ и СРЗП.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что ключевой задачей бюджета должно быть обеспечение всех условий для того, чтобы Россия смогла достойно ответить на исторические вызовы. По его словам, те, на ком лежит ответственность за подготовку главного финансового документа страны, обязаны понимать: это должен быть бюджет максимальной мобилизации всех имеющихся ресурсов.

Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов и вовсе предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину отозвать документ.

С такой позицией не согласны во фракциях ЛДПР, «Новые люди» и «Единая Россия». Первые две планируют голосоваться «за» бюджет в первом чтении и подготовить целый ряд поправок ко второму чтению, которое уже намечено на 22 ноября. Фракция большинства также единогласно поддержит документ. По словам руководителя думской фракции единороссов Владимира Васильева, бюджет сложный, но важно, что в нем выполняются все социальные обязательства. Люди должны знать, что при любых обстоятельствах все выплаты, все пособия они получат, подчеркнул депутат.

Поддержку проекту бюджета высказали и профильные комитеты Госдумы. Из 31 представленного заключения только в девяти есть замечания, которые можно реализовать при подготовке законопроекта ко второму чтению или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.