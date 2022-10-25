Кемерово, , 19:34 — REGNUM В Кемеровской области всё больше людей включаются в акцию по поддержке мобилизованных — бизнесмены, школьники и пенсионеры. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для наших бойцов сейчас очень важны любые проявления внимания и заботы: и письма, которые пишут им дети, и тёплые вещи, связанные заботливыми руками мам и бабушек, и амуниция, на выпуск которой переориентировались предприниматели региона. Ребята чувствуют наш надёжный тыл, поддержку», — написал он в своём телеграм-канале.

Цивилев также рассказал о том, что 77-летний ветеран труда, пасечник из села Подгорное Виктор Политов привёз мед и 60 рамок с сотами для военнослужащих. К каждой порции он прикрепил записку с персональным пожеланием силы и возвращения с победой.