Москва, , 19:37 — REGNUM В Москве состоялось торжественное открытие памятника оперной певице Галине Вишневской. Кадры с церемонии опубликованы в Сети.

Мстислав Ростропович и Галина Вишневская Library of Congress

Монумент установили на улице Остоженка, рядом с Центром оперного пения, основательницей которого является сама Вишневская. Автором памятника стал народный художник России Александр Рукавишников.

На открытии присутствовали дочери певицы, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, ректор Московской консерватории Александр Соколов и многие другие.

Напомним, Галина Вишневская скончалась в 2012 году. В честь оперной певицы также названа улица в московском районе Новокосино.