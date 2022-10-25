Бухарест, 25 октября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В результате масштабной аварии на одной из распределительных коммуникационных станций Бухареста тысячи жилых домов и зданий промышленных предприятий столицы Румынии остались без отопления и горячей воды. Об этом 25 октября сообщает «Румынское телевидение».

seisdeagosto Бухарест

Согласно официальной информации, инцидент произошел сегодня днем в результате прорыва на участке крупнейшей региональной теплотрассы. По предварительным данным, причиной аварии стала изношенность оборудования. Эксперты категорически отвергли версию о теракте.

Ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее представители независимых общественных организаций неоднократно обращали внимание властей на аварийное состояние столичного теплопровода. На сегодняшний день изношенность инфраструктурных объектов ЖКХ в городе превышает 70%.