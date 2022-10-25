Кемерово, 25 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области 3 ноября откроется мемориал Героям-сибирякам и будет запущена серия мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ako.ru Создание мемориала Героям-сибирякам в Кузбассе

«Президент России подписал указ о праздновании в следующем году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Для подготовки мероприятий создан штаб, в котором я представляю Сибирский федеральный округ, — прокомментировал Цивилёв. — Сибирь внесла огромный вклад в победу в этой страшной битве, из боев не вернулись 200 тысяч сибиряков. По моему предложению мероприятия начнутся 3 ноября 2022 года, с открытия мемориального комплекса Героям-сибирякам».

Отметим, что 24 октября в кемеровской школе № 45 глава Кузбасса провёл открытый урок, посвященный 80-летию Сталинградской битвы.