Подгорица, 25 октября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Цена электроэнергии для домохозяйств в Черногории в первом полугодии этого года составила в среднем 9,7 евроцента за киловатт-час для диапазона годового потребления от 5000 до 15 000 кВтч, сообщило управление статистики Monstat.

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Согласно данным EUROSTAT, опубликованным на сайте MONSTAT, самые дорогие киловатты заплатили граждане Черногории. Граждане Албании платят 9,4 евроцента/кВтч, Северной Македонии 9,3, Боснии и Герцеговины 8,3 и Сербии 8 евроцентов/кВтч.

Самый дешевый киловатт из стран региона в Косово, он составляет 6,5 евроцентов за киловатт-час.