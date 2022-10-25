Курган, , 19:17 — REGNUM В Курганской области три лжеломбарда попали в предупредительный список Банка России. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Жан Беро. Ломбард (фрагмент)

Чёрные кредиторы под видом ломбардов действовали в Кургане, Шадринске и Щучьем.

Отмечается, что в 2021 году все ломбарды прошли специальную процедуру допуска на финансовый рынок и вошли в реестр Банка России. Не получив допуск от регулятора, некоторые ломбарды продолжили деятельность вне правового поля.

Управляющий курганским отделением ЦБ РФ Евгений Немчинов сообщил, что «чёрные кредиторы, которые выдают себя за ломбарды, могут в одностороннем порядке повышать проценты по займу, менять условия договора, вводить незаконные штрафы, прибегать к подлогу документов».

«Граждане, которые обращаются к незаконным поставщикам финансовых услуг, рискуют потерять и вещи, и деньги», — предупреждает Евгений Немчинов.

По данным на 24 октября, в перечень компаний, в деятельности которых выявлены признаки финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или нелегальных профучастников рынка ценных бумаг с 2021 года вошли восемь организаций из Курганской области.