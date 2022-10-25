Челябинск, , 19:12 — REGNUM В Челябинске ученики 5-11 классов, один из законных представителей которых призван в рамках частичной мобилизации, получат двухразовое бесплатное питание. Такое решение 25 октября приняли депутаты гордумы, сообщает пресс-служба муниципального представительного органа.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Основанием для получения льготы станет справка из военного комиссариата, подтверждающая факт призыва гражданина. Также законному представителю нужно будет предъявить в образовательном учреждении определённые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее льготы для семей мобилизованных и их детей, а также денежные выплаты были введены на уровне Челябинской области.