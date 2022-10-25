Загреб, , 19:19 — REGNUM Режим в Киеве благодарен Хорватии и другим странам, которые согласились обучать боевиков ВСУ. Об этом заявил глава законодательного органа киевского режима Руслан Стефанчук 25 октября в Загребе на полях парламентского саммита «Крымской платформы».

Руслан Стефанчук Nikita Kutsenkо

По его словам, это «чрезвычайно ценная помощь» для киевского режима, так как ВСУ нуждается не только в вооружении, но и в обученных кадрах, которые могли бы использовать эту технику. Стефанчук поблагодарил Хорватию и все остальные страны, которые помогают Киеву в настоящее время, назвав эту помощь «совместным кладом в борьбу против варваров».

В эфире хорватского государственного телеканала HRT Стефанчук обвинил Москву в том, что она «терроризирует мирное население [на территории б. УССР], так как не может добиться преимущества на фронте».

Напомним, что ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Загреб будет обучать боевиков ВСУ, несмотря на возражения президента страны Зорана Милановича, который считает, что это значит «привести войну в Хорватию».