Донецк, 25 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике девять человек получили ранения в результате обстрелов со стороны войск киевского режима, сообщает вечером 25 октября штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Andrew Butko Донецк после обстрела со стороны ВСУ

«В результате сегодняшних обстрелов Вооруженными формированиями [киевского режима] в Донецкой Народной Республике девять мирных жителей получили ранения», — указано в сообщении штаба.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, ВСУ на протяжении всего дня бьют по территории ДНР из ствольной и реактивной артиллерии.