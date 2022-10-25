Красноярск, 25 октября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае мобилизованные и участники спецоперации будут освобождены от уплаты транспортного налога. Мера распространяется и на членов семей военнослужащих. Это следует из подписанного 25 октября указа, который вступит в силу 1 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Кроме того, военнослужащим из числа специалистов бюджетной сферы сельской местности на весь период участия в спецоперации сохранят меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и электроэнергии. А военнослужащим, занимавшимся предпринимательской деятельностью, предоставят возможность отсрочки оплаты аренды за помещения, находящиеся в государственной собственности, или расторгнуть договор аренды без штрафов.

Также они смогут воспользоваться отсрочкой по оплате договора микрозайма, выданного Красноярским краевым центром развития бизнеса и микрокредитной компанией. Им будет оказываться бесплатная юридическая помощь в сфере малого и среднего предпринимательства.

Органам местного самоуправления рекомендовано также предусмотреть меры социальной поддержки в рамках своей компетенции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Он вступит в силу 1 ноября.

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