Подгорица, 25 октября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В последнем (22-м по счету) Регулярном экономическом отчете Всемирного банка по Западным Балканам констатируется, что на экономические результаты всех шести экономик Западных Балкан продолжает влиять геополитическая обстановка и резкий рост цен на энергоносители и замедление глобального роста.

Евро

Несмотря на то, что рост, достигнутый в течение года, оказался лучше, чем ожидалось, вышеупомянутые кризисы приводят к значительным неблагоприятным обстоятельствам для региона, заявил Всемирный банк.

В первой половине 2022 года экономический рост, подпитываемый частным потреблением и инвестициями, оказался сильным и превзошел все ожидания. К середине 2022 года занятость в ряде стран достигла исторического максимума, поэтому текущий средний уровень занятости в регионе составляет 46 процентов, или на три процента выше, чем в середине 2021 года. Все отрасли способствовали восстановлению рынка труда, при этом основную роль сыграла сфера услуг (включая туризм).

Однако динамика роста сейчас начинает замедляться, сталкиваясь с растущими проблемами. Рост цен на продукты питания и энергоносители привел к невиданному на протяжении длительного времени росту инфляции, что сказалось на снижении покупательной способности и деловой уверенности. Рынок труда начинает остывать, а занятость замедляется в условиях высокой инфляции и повышенной неопределенности.

«Правительства на Западных Балканах принимают необходимые меры для реагирования на растущую инфляцию и энергетический кризис, но цена высока: государственные расходы значительно выросли», — сказала Сяоцин Ю, региональный директор Всемирного банка на Западных Балканах.

Она добавила, что крайне важно, чтобы эти меры смягчали воздействие этих кризисов на наиболее уязвимые домохозяйства и предприятия, и Всемирный банк готов поддержать страны в этом.

Черногория добилась чрезвычайно сильного роста в первой половине 2022 года благодаря росту частного потребления и дальнейшему восстановлению туризма. Однако перспектива дополнительного восстановления отягощена неблагоприятным глобальным прогнозом и высокой степенью неопределенности в стране и за рубежом.