Москва, 25 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Российские вузы увеличат квоты для студентов из Гвинеи-Бисау на следующий учебный год. Об этом сообщил 25 октября президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало.

пресс-служба Кремля Владимир Путин и Умару Сиссоку Эмбало

Российский лидер отметил, что двум странам «нужно ещё многое сделать для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, хотя и сейчас с точки зрения сотрудничества в области образования ситуация развивается вполне позитивно».

«Мы всё это обсудим, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, причём во всех областях. Как договорились, мы на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны», — сказал президент России.