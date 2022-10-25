Красноярск, , 18:52 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Он вступит в силу 1 ноября, сообщили в региональном правительстве.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, детям военнослужащих будут предоставлять места в детских садах вне очереди. Если мест нет, то семья ежемесячно будет получать по 6,5 тысяч рублей. Также семьи участников СВО освободили от оплаты за посещение муниципальных детских садов, а школьников с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным горячим питанием. Детям военнослужащих, очно и очно-заочно обучающихся в техникумах и колледжах края, будет выплачиваться стипендия — 2 тысяч рублей.

Также, такие семьи могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в 5 тысяч рублей на человека, дополнительно к уже ранее предусмотренной единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей мобилизованным. Их освободят от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капремонт.

Кроме того они смогут бесплатно посещать краевые государственные учреждения культуры, клубы, кинопоказы, объекты спортивной инфраструктуры, занятия по спортивной подготовке в муниципальных спортивных организациях.